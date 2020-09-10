Селебрити пока сосредоточена на творчестве и здоровье

Американская певица Селена Гомес призналась, что пока не ищет новых отношений. Об этом она рассказала в беседе с блогером NikkieTutorials на ее YouTube-канале.

После всех сложностей со здоровьем, неудачных отношений, недавнего бракосочетания своего бывшего Джастина Бибера Селена Гомес не спешит возвращаться в дейтинг.

«С парнями слишком сложно. Мои бывшие считают меня сумасшедшей, но на самом деле мне все равно, что они думают», – заявила певица.

Хотя Селена Гомес и выпускает новые песни, в которых поет о любви и отношениях, но в реальной жизни ей пока нравится быть одной. К тому же, с таким графиком у нее просто нет времени на парней.

Фото: Getty Images

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