UFW 2020 NO SEASON Season подходит к концу. Сегодня финальный день Украинской недели моды. И он пройдет под названием New Generation Day. Свои коллекции покажут:

16:00 – New Names: GA.EVA, ANNKARA,

17:00 – UFEG: Starter Runway,

19:00 – Fresh Fashion: PANOVE, ZHARKO,

20:00 – Fresh Fashion: FRBTK, IRON THREAD.

Включай стрим и «садись в первый ряд» модных показов UFW 2020. Начало в 16:00!





