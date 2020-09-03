Новый каналG.spaceШОУМАНИЯUFW 2020. День 4. New Generation Day. Стрим всех показов

UFW 2020. День 4. New Generation Day. Стрим всех показов

UFW 2020 NO SEASON Season подходит к концу. Сегодня финальный день Украинской недели моды. И он пройдет под названием New Generation Day. Свои коллекции покажут:
16:00 – New Names: GA.EVA, ANNKARA,
17:00 – UFEG: Starter Runway,
19:00 – Fresh Fashion: PANOVE, ZHARKO,
20:00 – Fresh Fashion: FRBTK, IRON THREAD.
Включай стрим и «садись в первый ряд» модных показов UFW 2020. Начало в 16:00!



Больше новостей:

МОДА 2020: трендовые цвета года

UFW афиша новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания