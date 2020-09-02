Новый каналG.spaceШОУМАНИЯUFW 2020. День 3. Стрим всех показов

UFW 2020. День 3. Стрим всех показов

Приглашаем тебя на эксклюзивную трансляцию UKRAINIAN FASHION WEEK в режиме реального времени! Праздник моды в самом разгаре. Третий день UFW 2020 NO SEASON Season будет насыщенным:

16:00 – Special Project «DASTISH FANTASTISH, KIR-KHARTLEY, ROUSSIN, YADVIGA NETYKSHA for Kyiv»,
17:00 – JULIYA KROS,
18:00 – DARJA DONEZZ,
19:00 – ANNETTE GÖRTZ.

Начало в 16:00! Не пропусти модное событие года.

Больше новостей:

МОДА 2020: трендовые цвета года

UFW афиша новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания