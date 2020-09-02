Селебрити осваивает новую дело

Голливудский актер Брэд Питт запускает в производство свое шампанское. Об этом звезда рассказал в интервью изданию People.

Шампанское от Брэда Питта называется Fleur de Miraval. Его создали на винодельне во французской провинции Шампань. Там же находится семейный замок Питта и его бывшей жены Анджелины Джоли – Мираваль. Вместе с Питтом шампанское создавали две французские винодельческие семьи – Перрен и Петерс. На все ушло пять лет. В составе шампанского Брэда Питта – 75% винограда сорта шардоне и 25% – пино нуар.

– Для меня шампанское ассоциируется с праздником, качеством, престижем и роскошью. Но розовое шампанское по-прежнему остается малоизвестным. Я хотел, чтобы мы попытались создать бренд розового шампанского, сосредоточив все наши усилия только на одном цвете. Результат удивительный, и я очень им горжусь, – рассказал Питт изданию People.

Шампанское от Брэда Питта получится ограниченной партией – всего 20 000 бутылок. В продажу Fleur de Miraval поступит 15 октября 2020. Цена составит примерно 390 долларов за бутылку.

Фото: Getty Images

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