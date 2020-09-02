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Новый рекорд в Instagram: Ариана Гранде стала первой женщиной с наибольшим количеством подписчиков
Но Роналду обойти селебрити не удалось
Американская певица Ариана Гранде заняла первое место среди женщин по количеству подписчиков в Instagram. Сейчас на аккаунт звезды подписано более 200 миллионов человек.
Инста-рекорд Гранде установила 27 августа. С тех пор количество подписчиков продолжает расти. Но побить абсолютную легенду по количеству подписчиков в Instagram Криштиану Роналду ей не удалось. По его аккаунт подписано более 237 миллионов фолловеров.
Следующие позиции по количеству фанатов в сети занимают Кайли Дженнер – 193 миллиона и Селена Гомес – 190 миллионов подписчиков.