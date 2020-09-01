Новый каналG.spaceШОУМАНИЯУкраинская неделя моды 2020. День 2. Смотреть все показы онлайн

Украинская неделя моды 2020. День 2. Смотреть все показы онлайн

UKRAINIAN FASHION WEEK продолжается! Во второй день NO SEASON SEASON свои коллекции покажут:
16:00 – LALLIER,
16:30 – DZHUS,
18:00 – ARUTIUNOVA,
19:00 – RYBALKO,
20:00 – ROUSSIN.

Узнайте первыми, что предлагают модной индустрии именитые украинские модельеры. Начало в 16:00! Не пропустите.

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