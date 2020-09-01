Онлайн-кинотеатр устроил крутую промо акцию

Стриминговий сервис Netflix начал показывать фильмы и сериалы бесплатно. Об этом сообщает издание Variety.

Такую «шару» онлайн-кинотеатр ввел, чтобы привлечь новых потенциальных подписчиков. Просто сейчас на сайте Netflix и в его приложении можно бесплатно посмотреть пилотные эпизоды «Странных чудес», «Когда они нас увидят», «Грейс и Фрэнки», «Элита» и других сериалов, а также несколько фильмов, среди которых «Птичий короб» и «Два папы».

Известно, что перечень бесплатных фильмов и сериалов будет периодически обновляться. Чтобы посмотреть бесплатный контент, даже не нужно иметь учетную запись на Netflix.

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