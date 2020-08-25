Криштиану Роналду женится? (ФОТО)
Снимок в Instagram спровоцировал слухи вокруг личной жизни селебрити
Известный футболист Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес женятся! А точнее, возможно женятся …
Поклонники пары именно пытаются понять, сделал Криштиану предложение Джорджине. Ведь недавно в своем Instagram девушка опубликовала совместное фото с футболистом с загадочным подписью «Да», который намекает на радостное событие.Роналду опубликовал ту же фотографию на своей странице со словами «Моя любовь».
Официально информацию о помолвке селебрити не подтверждают. Но на втором снимке в своем Instagram Джорджина Родригес опубликовала второй снимок, на котором на безымянном пальце левой руки модели можно разглядеть кольцо внушительных размеров.
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду познакомились летом 2016 года. Тогда Джорджина работала консультантом в бутике Gucci, куда заглянул Криштиану. В ноябре 2017 у пары родилась дочь Алана Мартина. Напомним, что у Роналду есть еще трое детей, которых ему родили суррогатные матери: 10-летний Криштиану – молодой и трехлетние близнецы Ева и Матео.
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