Новый каналG.spaceШОУМАНИЯПосле 6 лет: Джерард Батлер расстался со своей девушкой

После 6 лет: Джерард Батлер расстался со своей девушкой

Пара распалась из-за напряженного графика селебрити

Голливудский актер Джерард Батлер расстался со своей последней девушкой дизайнером Морган Браун. И это после шести лет отношений! Причиной расставания селебрити называет свой сложный рабочий график.

– Найти время для свиданий время непросто. Трудно поддерживать отношения с моим напряженным рабочим графиком. У меня нет личной жизни, – рассказал Джерард Батлер в интервью изданию People.

Официально информацию о разводе пара не подтверждает. Но ходили слухи, что за шесть лет романа влюбленные то сходились, то расходились. А в этот раз их решение разойтись уже окончательно.

Фото: Getty Images

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