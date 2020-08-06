Пара решила увековечить в имени любимца свои общие воспоминания

В августе 2018 Принц Гарри и его жена Меган Маркл решили завести собаку. Тогда герцоги Сассекские приняли черного лабрадора из приюта. Достаточно долго журналисты не знали, как королевская пара назвала своего любимца.

Недавно издание People узнали, что собаку назвали Пула. Об этом стало известно из будущей книги королевских биографов Омид Скобы и Кэролин Дюран.

Принц Гарри и Меган Маркл назвали свою домашнее животное в честь своей первой совместной поездки. Пула – валюта в Ботсване. И именно в эту южноафриканскую страну Гарри пригласил Меган через шесть недель после начала их романа.

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