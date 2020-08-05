Олег Винник отметил день рождения на сцене! Как это было (ФОТО)

Артист устроил беспрецедентное музыкально-интерактивное шоу на НСК «Олимпийский». Поклонники остались в полном восторге!

31 июля на главной арене страны НСК «Олимпийский» состоялся уникальный высокотехнологичный концерт Олега Винника, посвященный дню рождения артиста. Это было первое в истории стадионное шоу с использованием технологий VR и AR-, за которым зрители наблюдали онлайн из разных уголков мира.

Беспрецедентное для Украины музыкально-интерактивное событие объединило реальное с виртуальным. Масштабная сцена длиной 54 м, сверхмощные свет и звук, живое исполнение любимых хитов – 100% live в сочетании с разнообразием анимированных цифровых объектов в 3D создали незабываемую атмосферу настоящего праздника. Каждая композиция сопровождалась уникальным визуальным оформлением, неожиданными сюжетами и спецэффектами.

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Так, в самом начале концерта Олег Винник «виртуально» спустился в метро, ​​на которое превратились коридоры НСК по пути музыканта к сцене. Исполняя легендарную «Вовчицю», «достал» с неба луну. А в фан-зоне и на трибунах певца встречали цифровые зрители, которые полностью заполнили «Олимпийский». Открывал невероятное действо украинский телеведущий, актер, заслуженный артист Украины Юрий Горбунов.

Самым трогательным моментом перфоманса стало обращение артиста к украинцам по всему миру с призывом объединяться во время исполнения песни «Роксолана». А самым неожиданным сюрпризом – знакомая поклонникам композиция «Наталя-Наталі», переведенная на немецкий язык.

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Каждый желающий смог попасть в гримерку Олега, сделать совместное селфи и лично вручить цветы музыканту. Желающие также имели возможность присоединиться к филантропической инициативе от Всеукраинского благотворительного фонда «Помогать просто»: подарить мишку артисту за дополнительные средства, которые будут переданы Краматорском детскому дому «Антошка».

– Наконец это произошло! Все, над чем работали несколько месяцев, о чем переживали и чем гордимся! – отметил Олег Винник. – Первое стадионное шоу в дополненной реальности на НСК «Олимпийский» – уже история, которую создали десятки тысяч людей: лучшие специалисты Украины в различных отраслях и, конечно, мои зрители. Работать на пустом стадионе – слишком сложно, но я чувствовал их энергию и любовь по ту сторону экранов.

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