Неужели герцоги Сассекские не смогли приспособиться к жизни вне «короной»

Новость о том, что принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя обязанности старших членов королевской семьи, стала настоящим ударом для Елизаветы II. Однако, ЕЕ Величество все же поддержала супругов в намерении начать новую жизнь. Но после Елизавета II неоднократно заявляла, что в королевском дворце супругам будут рады всегда.

Как сообщают королевские биографы Каролин Дюран и Омид Скобы, королеве удалось сделать так, чтобы принц Гарри и Меган Маркл смогли вернуться к исполнению своих обязанностей, если захотят.

«Королева объяснила Гарри, что всегда будет на его стороне и поддержит его в любом решении», – рассказали биографы.

После заключения официальных договоренностей, Елизавета II пригласила Гарри и Меган на ланч в Виндзорский замок. Там она выразила свою поддержку паре и отметила, что они могут вернуться к исполнению королевских обязанностей, как только почувствуют свою готовность к этому.

Фото: Getty Images

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