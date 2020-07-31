Новая жизнь: Элтон Джон отпраздновал 30 лет трезвости
Все удалось с поддержкой друзей и близких
Британский рок-музыкант сэр Элтон Джон отпраздновал 30 лет трезвости. 73-летний певец и композитор гордится своей силой воли и поддержкой близких людей. Своими эмоциями от важного юбилея Элтон Джон поделился в своих социальных сетях.
«Размышляю, который сегодня замечательный день! Я действительно благословенна человек. Если бы 30 лет назад я не сделал это большой шаг вперед и не обратился бы за помощью, то уже умер бы. Спасибо от всего сердца всем людям, которые вдохновляли и помогали мне », – написал сэр Элтон Джон.
Музыкант никогда не скрывал своей зависимости от наркотиков. Он даже показал процесс своей борьбы в своем байопике «Рокетмен», который вышел на экраны в прошлом году. Фото: Getty Images
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