Все удалось с поддержкой друзей и близких

Британский рок-музыкант сэр Элтон Джон отпраздновал 30 лет трезвости. 73-летний певец и композитор гордится своей силой воли и поддержкой близких людей. Своими эмоциями от важного юбилея Элтон Джон поделился в своих социальных сетях.

«Размышляю, который сегодня замечательный день! Я действительно благословенна человек. Если бы 30 лет назад я не сделал это большой шаг вперед и не обратился бы за помощью, то уже умер бы. Спасибо от всего сердца всем людям, которые вдохновляли и помогали мне », – написал сэр Элтон Джон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram eltonjohn 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Музыкант никогда не скрывал своей зависимости от наркотиков. Он даже показал процесс своей борьбы в своем байопике «Рокетмен», который вышел на экраны в прошлом году. Фото: Getty Images

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