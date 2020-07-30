Принц Гарри завел секретный аккаунт в Instagram. Зачем?

На такой поступок представитель королевской семьи пошел ради будущей жены

Принц Гарри вел личный секретный аккаунт в Instagram. В этом он признался в биографической книге герцога и герцогини Сассекской «В поисках свободы». Об этом пишет издание The Mirror.

Завести секретную страницу в Instagram принц Гарри решил после знакомства с Меган Маркл. Он очень хотел следить за жизнью будущей жены в социальной сети. А до замужества Меган Маркл любила пользоваться социальными сетями и даже вела вела свой блог The Tig. В свою очередь Маркл тоже подписалась на будущего мужа.

Как утверждают авторы книги, принц Гарри имел страницу с никнеймом SpikeyMau5. Назвал он его так из-за любви к хаус-музыки, в том числе одного из своих любимых диджеев DeadMau5.

Авторами новой книги «В поисках свободы» стали королевские репортеры Омид Скобы и Кэролин Дюран. В книге отмечают, что пара была помолвлена ​​за два месяца до того, как об этом было объявлено публично.

Фото: Getty images

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