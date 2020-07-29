Какие сериалы августа стоит посмотреть фанатам хороших историй и красивых кадров? Выбрать будет из чего! Специально для тебя мы сделали подборку на любой вкус: и драмы, и комедии, и детективы. Если ты уже пересмотрел сериалы июля и июня, не расстраивайся. Ждать премьер осталось недолго. А пока предлагаем узнать сюжет и посмотреть трейлеры премьер августа.

Сериалы августа 2020

Беглец / The Fugitive

Жанр: драма

Премьера: 3 августа. Количество серий – 14.

В главных ролях: Кифер Сазерленд, Тия Сиркар, Бойд Холбрук, Энди Бакли, Малкольм Гудвин.

В метро происходит масштабный теракт, и все улики указывают на Майка Ферро. Полиция бросает лучшие силы на поимку преступника. Начинается погоня века, ведь Майку удается покинуть город. Но есть одно «но» – Майк не виноват. И у него осталось очень мало времени, чтобы это доказать.

Маленькие пташки / Little Birds

Жанр: драма

Премьера: 4 августа. Количество серий – 6.

В главных ролях: Джуно Темпл, Росси де Пальма, Рафаэль Аклок, Жан-Марк Барр, Дэвид Костабайл.

События разворачиваются в 1955 году. Американка из богатой семьи вместе с женихом, британским лордом, сбегают в Танжер. Они устали от навязанных правил и условностей и ищут внутренней свободы. Но вкус новой жизни перевернул все с ног на голову. Главные герои пошли во все тяжкие…

Убийства Мэйплворт / Mapleworth Murders

Жанр: комедийный детектив

Премьера: 11 августа. Количество серий – 12.

В главных ролях: Пола Пелл, Тина Фей, Пэм Мерфи, Джон Лутц, хейли Магнус, Тим Медоуз

В маленьком городе происходят убийства, которые и не думают прекращаться. Писательница детективов, которая живет в этой деревушке, решает, что расследование ей по плечу и начинает активную деятельность. В каждой серии – новое убийство и новые подозреваемые. Зрителей ждет детектив с элементами иронии и стеба. А что еще нужно, чтобы поднять настроение после рабочего дня?

Люцифер / Lucifer

5 сезон

Жанр: драма

Премьера: 21 августа. Количество серий – 16.

В главных ролях: Том Эллис, Лорен Джерман, Инбар Лави, Лесли-Энн Брандт, Рэйчел Харрис, Триша Хелфер.

Продолжение американского телесериала о падшем ангеле, который пустил корни на Земле и даже встретил свою настоящую любовь Хлою. Но вернув первоначальные Крылья Ангела, Люцифер решает побороться за трон Ада. Тем временем его место на Земле занимает Майкл- брат-близнец Люцифера, который хочет забрать все, что дорого его братцу.

Я ненавижу Сюзи / I Hate Suzie

Жанр: драма

Премьера: 27 августа. Количество серий – 8.

В главных ролях: Том Эллис, Лорен Джерман, Инбар Лави, Лесли-Энн Брандт, Рэйчел Харрис, Триша Хелфер.

Главная героиня – известная актриса Сьюзи попадает в скандал. Ее компрометирующие фотографии появляются в сети и превращают ее жизнь и карьеру в хаос. За ней начинают следить все – от папарацци до фанатов. Актриса вместе со своей помощницей пытается минимизировать риски. Что у них получится – смотрите в сериале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram creativeartistsmanagement 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Приятного просмотра!

Фото – britishperioddramas.com, medium.com, reddit.com, geektown.co.uk, iStock, quibi.com