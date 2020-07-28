Украинская певица Тина Кароль отпраздновала 15-летие на большой сцене. Точкой отсчета артистка конкурс «Новая волна-2005». Тогда она заняла второе место и получила специальный денежный приз от Аллы Пугачевой, на который сняла свой первый клип «Выше облаков».

В своем Instagram Тина Кароль опубликовала чувственное видео, которым ознаменовала начало своего юбилейного года на сцене. 27 июля 15 лет назад певица и отправилась на фестиваль «Новая волна».

«Свой Юбилейный год хочу начать с обращения к @_fantina. Нижайший поклон! Благодарю за наивные глазки и неразлучную любовь. Вы мой берег » – поблагодарила своих фанатов Тина Кароль.

В своем видео певица обратилась к своим фанатам с такими словами:

«Така безмежна і безумовна любов трапляється не з кожним. Всі ці 15 років я співала про свою долю, а так вийшло – що співала про кожного з вас. Я мріяла, щоб все найсумніші ноти в моїх піснях і в моєму житті сталися … тільки зі мною. Чи не з вами. І якщо біда стукала в ваш будинок, ви завжди знали, що їй відповісти: здатися – це не про нас. Вас так багато у мене, ви такі різні, такі сміливі, такі рідні, такі талановиті. Ви ті самі «мої люди», яких шукають все життя. А я знайшла вас всіх в один день 15 років тому».

Посмотреть эту публикацию в Instagram tina_karol 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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