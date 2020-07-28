Софи Тернер и Джо Джонас стали родителями!

В звездной пары родился первенец

Американская актриса Софи Тернер и певец Джо Джонас впервые стали родителями! Оказывается, что радостное событие произошло в семье селебрити еще на прошлой неделе, но звезды скрывали ее. Об этом сообщает издание TMZ.

Известно, что у пары родилась дочь. Звездные родители назвали ее Уилл. Никакой официальной информации Софи Тернер или Джо Джонас не дают. Они никак не комментируют пополнения в семье. Пара очень тщательно скрывает личную жизнь.

Софи Тернер и Джо Джонас начали встречаться в 2016 году. Свою свадьбу они сыграли дважды. Первая тайная церемония состоялась в Лас-Вегасе в мае 2019 года. А вскоре пышную свадьбу произошло летом того же года во Франции. Медовый месяц селебрити провели в Италии.

Фото: Getty Images

Читай также:

Сериалы 2020: Что посмотреть в июле?

Не боится: Илон Маск готов на бой в клетке с Джонни Деппом