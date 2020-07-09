Все из-за Бибера: Билли Айлиш хотели отправить к психологу
Любовь к известному певцу едва не довело звезду к срыву
Американская певица Билли Айлиш едва не попала к психологу за свою фанатичность по Джастина Бибера. Об этом рассказала мама Билли в подкасте me & dad radio, который ведет сама певица со своим отцом.
Как рассказывает мама Билли Айлиш, после прослушивания песни и просмотра клипа As Long As You Love Me девушка плакала. Через такую реакцию мама хотела отправить дочь к психологу.
– Просто хочу отметить, что мы действительно подумывали отвести тебя к психологу. Тебе было так больно из-за Джастина Бибера. Это было так горько, так много боли, – сказала мама певицы.
Углубляться в подробности истории Биллли Айлиш не захотела, ведь ей не приятно об этом вспоминать. Поэтому она прекратила этот разговор. О любви Билли Айлиш к Джастина Бибера стало известно уже давно. Певица давно увлекается своим коллегой.
Фото: Getty Images
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