Новый каналG.spaceШОУМАНИЯСексуальная Дуа Липа показала фигуру в крохотном бикини (ФОТО)

Сексуальная Дуа Липа показала фигуру в крохотном бикини (ФОТО)

Британская певица Дуа Липа взволновала своих сторонников чувственными снимками в купальнике. В своем Instagram артитска опубликовала серию соблазнительных фотографий, на которых позирует на пляже в крошечном бикини.

«Я застенчива», – подписала пост селебрити.

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На серии фотографий Дуа Липа показала свою фигуру во всей красе и с разных ракурсов. Особенно сексуально на селфи получились упругие ягодицы певицы. Конечно, подписчики артистки не смогли оставить звезду без комплиментов. Они засыпали Дуа Липу приятными словами и выразили свое восхищение.

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