Бизнес знаменитости принес значительную прибыль

Американская телевизионная звезда Ким Кардашьян наконец заработала свой миллиард долларов. Косметический гигант Coty подписал соглашение с KKW Beauty. По ее условиям, он выкупит 20% акций бьюти-бренда. В общем соглашение принесло Ким Кардашьян прибыль в 200 миллионов долларов. И благодаря этому селебрити наконец стала долларовой миллиардершей. Об этом пишет издание Financial Times.

– Долгосрочное сотрудничество с Coty позволит мне делать больше новых и интересных продуктов, чтобы продавать их по всему миру, – сказала Ким.

Со званием миллиардерши Ким Кардашьян поздравил ее муж рэпер Канье Уэст. В своем Twitter он написал, что очень гордится женой и всегда будет поддерживать ее.

Продажа пятой части компании KKW Beauty позволила Кардашьян остаться главным руководителем и выбирать стратегию развития бренда.

– Ким – культовая фигура современности. Она визионер, предприниматель, мать, филантроп, а кроме того, благодаря социальным сетям обладает непревзойденной способностью связываться с людьми по всему миру. Ее влияние в сочетании с опытом Coty позволит нам в полной мере реализовать потенциал ее брендов, – прокомментировал сделку председатель Coty Питер Харф.

Фото: Getty Images

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