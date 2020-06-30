Актрисы легендарного ситкома вспомнили совместные съемочные дни

Фанаты сериала «Друзья» столько лет с нетерпением ждут воссоединения легендарной шестерки. И вот сервис HBO Max уже активно готовится к съемкам после карантина. А пока сами актеры продолжают подогревать интерес к сериалу.

Так, недавно Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу вышли на видеосвязь в рамках программы Variety – Actors on Actors. В своем выпуске они говорили именно о «Друзья».

– Мы встретились на общей чтению сценария, на тебе был надет некий наряд Фиби: белая футболка в стиле хиппи-шик, куча бус и нанизанных на нить ракушек. А волосы у тебя были собраны наверх с помощью клипс, с небольшими смешными завитками по бокам. Ты выглядела так, словно все еще на прослушивании и не уверена, что получила работу – хотя это была читка сценария и весь процесс отбора был уже позади, – вспомнила Энистон.

Актрисы признались, что невероятно любят «Друзей» и все, что с ними связано.

– Я до сих пор с трудом соглашаюсь на новые фильмы и сериалы, потому что ничто уже не будет похоже на этот проект. Мы не просто работали в течение тех 10 лет на съемках. Мы все поддерживали друг друга, любили друг друга. Наша актерская команда была семьей, и вот почему все сработало. Думаю, с окончанием «Друзей» что-то во мне умерло, я не смогу больше повторить этого, – призналась Кудроу.

Оказалось, что Дженнифер Энистон любит пересматривать ситком по телевизору. А вот Лиза Кудроу никогда не видела «Друзей». Но она всегда смотрит различные видео со съемок.

– Я все еще не собралась его посмотреть в надежде, что однажды мы все сядем вместе и сделаем это всей компанией, – с надеждой сказала Лиза Кудроу.

Актрисы очень рады, что у «Друзей» таки будет воссоединение. Они уже не могут дождаться начала съемок и реакцию зрителей на реюнион.

– Мы еще сами не знаем, о чем будет эта новая история, и точно будем удивлены. Возможно, я даже больше не буду Фиби, – пошутила Лиза напоследок.

Фото: Getty Images

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