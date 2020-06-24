Новый каналG.spaceШОУМАНИЯЗабыто: Тимоти Шаламе застукали за поцелуями с 30-летней актрисой

Забыто: Тимоти Шаламе застукали за поцелуями с 30-летней актрисой

Похоже, что селебрити уже пережил недавнее расставание

Американский актер Тимоти Шаламе был замечен за поцелуями с мексиканской актрисой Эйс Гонсалес. И это всего через несколько месяцев после расставания с Лили-Роуз Депп. Об этом сообщает издание DailyMail.

Папарацци сфотографировали новоиспеченную парочку на одном из пляжей мексиканского побережья. На снимках 24-летний Тимоти Шаламе и 30-летняя Эйс Гонсалес целуются, загорают и хорошо проводят время вместе.

Свой роман звезды пока не комментируют. Но такие кадры говорят сами за себя.

Фото: Getty Images

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