Ким Кардашьян теперь с украинскими волосами: И это не шутка!

Модель поделилась в Instagram снимками со светлыми локонами… made in Ukraine

Как оказалось – это не очередной парик звезды, как многие могли подумать, а специальная система замещения волос, созданная украинским парикмахером Сергеем Воронцовым.

Свой секретный стартап SV Atelier Сергей представил на днях стилисту Ким Кардашьян – Крису Эпплтону и, как вы видим, новинку и он оценил по достоинству.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ????????‍♀️ Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 19 Май 2020 в 9:20 PDT

Такую систему уже используют многие знаменитости, среди которых MARUV, NK (Настя Каменских), Даша Астафева, Слава Каминская и многие другие, кто выбирает оставить систему волосы своей тайной. Ведь отличить собственные волосы от системы, практически невозможно.

Инновационная технология замещения волос – это не только возможность менять стиль, а и возможность значительно облегчить социальную адаптацию женщин по всему миру, которые борются с онкологией.

Фото: @kimkardashian

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