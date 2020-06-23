Ким Кардашьян теперь с украинскими волосами: И это не шутка!
Модель поделилась в Instagram снимками со светлыми локонами… made in Ukraine
Как оказалось – это не очередной парик звезды, как многие могли подумать, а специальная система замещения волос, созданная украинским парикмахером Сергеем Воронцовым.
Свой секретный стартап SV Atelier Сергей представил на днях стилисту Ким Кардашьян – Крису Эпплтону и, как вы видим, новинку и он оценил по достоинству.
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Такую систему уже используют многие знаменитости, среди которых MARUV, NK (Настя Каменских), Даша Астафева, Слава Каминская и многие другие, кто выбирает оставить систему волосы своей тайной. Ведь отличить собственные волосы от системы, практически невозможно.
Инновационная технология замещения волос – это не только возможность менять стиль, а и возможность значительно облегчить социальную адаптацию женщин по всему миру, которые борются с онкологией.
Фото: @kimkardashian
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