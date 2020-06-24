У бренда сестер нет денег из-за пандемии

Миллиардерша Кайли Дженнер и супермодель Кендалл Дженнер, которые имеют общий бренд одежды Kendall + Kylie, не платят своим работникам. Такая информация недавно появилась в американских СМИ.

Как сообщает издание Remake, селебрити не выплачивают заработную плату работникам фабрики, где отшивают одежду их бренда. Global Brands Group, которому принадлежит бренд Kendall + Kylie, отказывается делать выплаты своим работникам из-за сокращения продаж во время пандемии коронавируса.

– Учитывая непредсказуемость ситуации, наши розничные партнеры отменили заказ, и существующие запасы могут не появиться в продаже, – сообщил Год Дарлинг, генеральный директор Global Brands Group.

Оказывается, что зарплату сотрудникам фабрики не выплатили за коллекцию SS’20. Сестры Дженнер ситуация пока никак не комментируют.

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