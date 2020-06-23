Женская сила TAYANNA: Откровенное интервью исполнительницы

Певица в интервью журналу Viva! рассказала о новом альбоме, манифесте и работе с Аланом Бадоевым

– Альбом «Жіноча сила» – это своего рода интерпретация того, как я вижу мир, – рассказывает TAYANNA. – Работа над ним велась около года. Мне хотелось уже поскорее поделиться песнями, но определенные обстоятельства внесли свои коррективы. Альбом был уже готов к началу карантина, оставались лишь мелкие штрихи, которые в дистанционном режиме мы смогли доделать с саунд-продюсером Виталием Телезиным. Накопленного материала было достаточно, и когда он практически был готов к релизу, я решила сделать поворот на 360 градусов, изменив концепт пластинки. Отобрала только самые близкие мне по настроению песни. Пять абсолютно новых украинских композиций: «Ейфорія», «Плачу і сміюся», «100 днів», «Вийди на світло» и главный наш сингл – «Жіноча сила».

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Песню «Жіноча сила», которую многие слушатели считают продолжением трека «Фантастична жінка», артистка называет манифестом:

– На его написание меня вдохновили сильные современные женщины, которые знают, чего они хотят от этой жизни, которые имеют свое мнение, идут своим путем, следуют своей миссии и предназначению. Если хотя бы одна женщина, которая запуталась в жизни, прослушает песню «Жіноча сила», поверит в собственные силы и расправит крылья, я буду счастлива, что привнесла в чью-то жизнь свет.

Рассказала TAYANNA и о сотрудничестве с Аланом Бадоевым, который называет исполнительницу своей музой:

– Алан – мой учитель. С ним сложно и легко одновременно, потому что он энергетически сильный. У него большой опыт работы в шоу- бизнесе, я прислушиваюсь к его советам. Он научил меня проявлять инициативу, брать ответственность в свои руки.

Отметим, что TAYANNA впервые стала главной героиней журнала Viva! и украсила обложку в нежном образе лесной феи.

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