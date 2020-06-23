Соблазнительный белый: Дженнифер Лопес показала фигуру в купальнике
Звезда провела свободное время на яхте
Певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась с подписчиков новым сексуальным снимком. Фото селебрити опубликовала в своем Instagram.
Джей Ло сделала любительскую фотосессию на отдыхе. Звезда предстала в белом закрытом купальнике с красной эмблемой Guess. Образ дополнили серьги-кольца и короткая волнистая стрижка.
Одно из фото, где Джей Ло позирует в полный рост и показывает подтянутые ноги, певица выложила в сториз. А более портретный вариант снимка попал в ленту.
«Первые выходные лета», – подписала снимок Дженнифер Лопес.
Во время пандемии коронавируса Дженнифер Лопес не оставалась без работы. Поэтому отдых ей точно не помешает. Отметим, что за карантин Джей Ло не набрала лишних килограммов и остается в идеальной форме. Ее кожа сияет, а формы остаются такими же сексуальными.
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