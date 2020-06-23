Звезда провела свободное время на яхте

Певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась с подписчиков новым сексуальным снимком. Фото селебрити опубликовала в своем Instagram.

Джей Ло сделала любительскую фотосессию на отдыхе. Звезда предстала в белом закрытом купальнике с красной эмблемой Guess. Образ дополнили серьги-кольца и короткая волнистая стрижка.

Одно из фото, где Джей Ло позирует в полный рост и показывает подтянутые ноги, певица выложила в сториз. А более портретный вариант снимка попал в ленту.

«Первые выходные лета», – подписала снимок Дженнифер Лопес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jlo 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Во время пандемии коронавируса Дженнифер Лопес не оставалась без работы. Поэтому отдых ей точно не помешает. Отметим, что за карантин Джей Ло не набрала лишних килограммов и остается в идеальной форме. Ее кожа сияет, а формы остаются такими же сексуальными.

Читай также:

Переносят: Когда пройдет «Золотой глобус»?

Лучшие сериалы HBO: ТОП-10 по мнению редакции