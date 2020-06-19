Это уже не первый совместный бизнес сестер

Миллиардерша Кайли Дженнер и супермодель Кендалл Дженнер выпустят косметическую колоборацию. Выйдет она под брендом Kylie Cosmetics как специальная коллекция.

Основой косметики сестер стали нюдови оттенки. Также линейка включает матовые коричневые тени для век, жидкую подводку для глаз, помады в коричневых оттенках. Сторонники Kylie Cosmetics считают, что коллекция создана по мотивам эстетической красоты супермоделей 90-х годов. Ведь именно тогда самыми распространенными в макияже были нюдови оттенки и натуральный эффект.

Упаковки для продуктов выполнены в розовых, оранжевых и золотых тонах. На них изображено по половине лица каждой из сестер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram trendmood1 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Косметическая коллаборация Кайли и Кендалл могла бы выйти и раньше. Но у супермодели был контракт с Estee Lauder, который не позволял сотрудничество с другими косметическими брендами.

Фото: Getty Images

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