Кайли Дженнер встречается с бывшим парнем сестры

Модель «спалилась» на прогулке с экс-бойфрендом Кендалл Дженнер

В кадр вездесущих папарацци на днях попала неожиданная парочка: Кайли Дженнер и Фай Хадра. Вам не случайно кажется знакомым этот молодой человек! Ранее он часто проводил время вместе с сестрой Кайли, Кендалл Дженнер, и даже был ее парой на свадьбы Джастина Бибера и Хейли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kendall (@kendalljenner) 1 Окт 2019 в 7:04 PDT

Неужто теперь он встречается с другой сестрой, или же то, что Фай и Кендалл были просто друзьями, как они сами это утверждали, – правда?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daily Mail (@dailymail) 8 Июн 2020 в 12:11 PDT

Что мы знаем о парне?

Фай Хадра ранее был моделью для Moncler и Louis Vuitton, но на первом месте в жизни парня – музыка

В 2014 году Хадра встречался с моделью Victoria’s Secret Девон Виндзор, правда, спустя год пара распалась. Фаю приписывается много романов с известными девушками, в его списке кроме сестер Дженнер – Рита Ора, Кортни Кардашьян, Белла Хадид и Джордин Вудс. Неплохо, правда?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fai Khadra (@yourboyfai) 11 Фев 2020 в 7:55 PST

Интересно, что у Фая – две сестры-близняшки, модели и диджейки Сими и Хазе Хадра, которые тесно дружат с Кайли Дженнер.

Что ж, будем следить за развитием событий, и посмотрим, насколько всё серьезно у Кайли и Фая.

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