Кайли Дженнер встречается с бывшим парнем сестры
Модель «спалилась» на прогулке с экс-бойфрендом Кендалл Дженнер
В кадр вездесущих папарацци на днях попала неожиданная парочка: Кайли Дженнер и Фай Хадра. Вам не случайно кажется знакомым этот молодой человек! Ранее он часто проводил время вместе с сестрой Кайли, Кендалл Дженнер, и даже был ее парой на свадьбы Джастина Бибера и Хейли.
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Неужто теперь он встречается с другой сестрой, или же то, что Фай и Кендалл были просто друзьями, как они сами это утверждали, – правда?
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Что мы знаем о парне?
Фай Хадра ранее был моделью для Moncler и Louis Vuitton, но на первом месте в жизни парня – музыка
В 2014 году Хадра встречался с моделью Victoria’s Secret Девон Виндзор, правда, спустя год пара распалась. Фаю приписывается много романов с известными девушками, в его списке кроме сестер Дженнер – Рита Ора, Кортни Кардашьян, Белла Хадид и Джордин Вудс. Неплохо, правда?
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Интересно, что у Фая – две сестры-близняшки, модели и диджейки Сими и Хазе Хадра, которые тесно дружат с Кайли Дженнер.
Что ж, будем следить за развитием событий, и посмотрим, насколько всё серьезно у Кайли и Фая.
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