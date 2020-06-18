Актриса покажет, как жилось леди Ди

Недавно стало известно, что в 2021 году начнутся съемки фильма «Спенсер», который расскажет о королевской семье Великобритании. Сюжет будет сосредоточен вокруг принцессы Дианы – матери принца Уильяма и принца Гарри. Главную роль отдали актрисе Кристен Стюарт.

– Кристен может быть очень разной, она может быть очень таинственной и очень хрупкой, а в конечном итоге очень сильной, и это то, что нам нужно, – объяснил свой выбор режиссер Пабло Ларраин.

Фильм «Спенсер» покажет три знаковые дни в жизни Леди Ди, когда она поняла, что ее браку конец. События картины будут сосредоточены на 90-х годах прошлого века. Именно тогда наступил непростое время в отношениях принца Чарльза и принцессы Дианы. мы наконец узнаем, что скрывалось за королевским браком и почему Диана приняла решение отказаться от статуса принцессы Уэльской и вернуться к прежней жизни.

Режиссером фильма «Спенсер» выступит Пабло Ларраин. А сценаристом станет Стивен Найт.

Фото: Getty Images

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