Новый каналG.spaceШОУМАНИЯКоул Спроус крутит новый роман с коллегой по «Ривердейлу»?

Коул Спроус крутит новый роман с коллегой по «Ривердейлу»?

Неужели актер нашел утешение в подруге бывшей

Звезды сериала «Ривердейл» Лили Рейнхарт и Коулс Спроус завершилы отношения. Поэтому каждый шаг обоих актеров не остается без внимания. Недавно Коула Спроуса заметили в компании своей коллеги Мэделин Петш, которая играет роль Шерил Блоссом.

Впервые за время самоизоляции Спроус вышел на ужин. Компанию ему составила актриса Мэделин Петш и дочери актрисы Энди МакДауэлл, Маргарет и Рейне Куелли. Теперь поклонники «Ривердейла» заподозрили Коула в романе с подругой Лили.

Интересно, что же происходит между Коулом Спроусом и Мэделин Петш. Роман или дружба?

Фото: Getty Images

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