Когда пройдет «Евровидение-2021»: Объявили даты

Стало известно, когда пройдет конкурс в 2021 году

После отмены песенного конкурса в 2020 году, все фаны с нетерпением ждут любой информации по поводу «Евровидения» следубщей весной. Ранее было известно, что событие пройдет в Роттердаме, а сегодня на официальном сайте появились и даты.

Первый полуфинал «Евровидения-2021» состоится в зале Ahoy 18 мая, второй – 20 мая, а грандиозный финал – 22 мая.

Известно, что 18 стран в следующего году отправят на конкурс тех исполнителей, которые должны были участвовать в 2020. Только с новыми песнями, как и положено по правилам «Евровидения». Шесть стран уже официально заявили, что будут менять артиста, это Дания, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.

Группа «GO_A», которая должна была представлять Украину на конкурсе в 2020 году, уже подтвердила свое участие в «Евровидении-2021». Так что с нетерпением ждем новостей от музыкантов, ведь им тоже предстоит подготовить новую песню за замену «Солов’ю».

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