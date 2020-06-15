Теперь в семье Кардашьян-Вест будет два бьюти-Голика

Кому косметос? Американский рэпер Канье Уэст собирается выпускать косметику под брендом Yeezy. Об этом сообщают западные СМИ.

Известно, что Канье Уэст подал заявку на регистрацию торговой марки косметики. Ожидается, что рэпер будет выпускать декоративную косметику, лаки для ногтей, продукты для волос, досмотровую косметику для кожи и лица, духи и многое другое.

Интересно, что в 2017 году другая компания Уэста Donda также зарегистрировала возможность деятельности в сфере красоты. Но производство так и не началось.

Фото: Getty Images

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