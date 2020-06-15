Селебрити заинтриговал поклонников неожиданным тизеров

Актер Эд Вествик, получивший наибольшую известность за роль Чака Басса, намекнул на радостные новости о продолжении легендарного сериала «Сплетница». Из-за пандемии коронавируса ребут решили перенести до 2021 года. Но, похоже, что Вествик имеет для нас хорошие новости.

В своем Instagram Эд Вествик опубликовал загадочную картинку, где на черном фоне розовыми буквами красуется надпись «ХОХО». Он означает «целую, обнимаю» и является фирменным прощанием сериальной «Сплетницы».

«У меня для вас кое-что … Завтра в 13 часов … Подсказка … хохо», – подписал свой пост актер.

Назначенное время уже давно прошло, а Эд Вествик так и не сделал никакого заявления. Остается только надеяться, что мы скоро узнаем что-то о продолжении «Сплетницы». Неужели в нем появится сам Чак Басс?

Фото: Getty Images

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