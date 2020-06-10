Обещанного три года ждут: На Риз Уизерспун подали в суд
Причина скандала – невыполненное обещание звезды
Голливудская актриса Риз Уизерспун попала в суд из-за невыполненного обещания. Трое учителей подали иск против селебрити через платья, которые им пообещала. Об этом сообщает Daily Mail.
В начале апреля Уизерспун устроила розыгрыш среди учителей США, которые даже в условиях карантина продолжили обучать детей. В подарок за их старания звезда пообещала подарить платье своего бренда Draper James. Как пишет Daily Mail, победительницы получили 250 платьев, а остальные – скидку 25% на любые изделия бренда.
Но такой расклад учительниц не устроил. Трое участниц акции подали иск в суд из-за того, что не смогли получить обещанные платья. Мол, в условиях конкурса не сообщалось, что это именно розыгрыш, а не раздача подарков.
Представители бренда признались, что не рассчитали количество платьев, потому что не ожидали такого спроса. В качестве компенсации, бренд предложил всем участникам скидку в 30% на все платья. Но даже с такой скидкой среднестатистическая учительница не может себе позволить платье от Риз Уизерспун.
Фото: Getty Images
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