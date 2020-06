Ким Кардашян и Канье Уэст решили разъехаться

По информации издания The Sun пара слишком часто ссорилась на карантине и решила взять паузу. О разводе пока речь не идет

Приближенный к семейству Кардашян-Уэст источник сообщил, что им приходилось последние недели проводить все время в разных концах дома, чтобы избежать ссор. Разъехаться пара решила до конца карантина, так как ранее они не проводили столько времени вместе и столкновения в бытовых вопросах, которые в обычной жизни не так заметны, негативно сказываются на их отношениях. Но как только всё вернется на круги своя, Ким с супругом планируют съехаться обратно и продолжить жить вместе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kanye West (@kanyew.est) 11 Фев 2020 в 11:17 PST

Напомним, что неделю назад Уэст и Кардашян отпраздновали 6-ю годовщину свадьбы. Что ж, надеемся, что подпись к поздравительной фото от Ким “6 years down; forever to go. Until the end” (“Шесть лет прошло. Навсегда. До конца”, – перев. с англ.) останется актуальной и после карантина!

Фото: @kanyew.est @kimkardashian

