Кому достались миллионы Карла Лагерфельда?

Его кошка осталась без денег

Известный модельер Карл Лагерфельд ушел из жизни в феврале 2019 года. С тех пор вопрос о его наследии оставался нерешенным. Непонятно было, кому достанутся все состояние креативного директора Chanel. Завещание дизайнера так и не было опубликовано.

Но французская газета Le Parisien решила сама составить список потенциальных наследников Карла Лагерфельда. Наиболее вероятными кандидатами на наследство модельера называют его охранника Себастьяна Жонд и модель Батиста Джаабикони. Также на деньги Карла претендует его крестный сын Хадсон Кренига с отцом Брэдом Кренига, модель Джейк Дэвис и директор по коммуникациям Karl Lagerfeld Каролин Лебар.

А вот любимой кошки кутюрье в списке наследников нет. Но все же на произвол судьбы ее не оставят. Сейчас о ней заботится Франсуаза Касота, которая сейчас ухаживает за Шупетт и является ее официальным Лагерфельда.

Фото: Getty Images

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