«Кирби Дженнер»: Кендалл Дженнер снимает сериал о своем брате-близнеце

Юмористическая Instagram-страничка Кирби Дженнер привела блогера в реальное шоу Кардашьян! в 2015 году парень провозгласил себя братом-близнецом Кендалл и влюбил в себя более миллиона людей с помощью «семейных фото» со знаменитой сестричкой.

Спустя годы Кендалл Дженнер признала своего брата-близнеца! Более того, она стала продюсером одноименного реалити имени Кирби Дженнер! Сложно представить эмоции блоггера, когда он узнал все новости сразу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram kirbyjenner 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Сейчас Кирби позирует с мамой Кардашьян для обложек глянцевых журналов и снимается в тизерах нового проекта, но еще пару лет назад он добавлял себя с помощью фотошопа на фото «родственников». Эти «семейный фото» на красных дорожках, фотосессиях и в быту были настолько реалистичными, что сделали парня очень популярным. Смотрите сами, вот пародия:

Посмотреть эту публикацию в Instagram kirbyjenner 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram kirbyjenner 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram kirbyjenner 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

И уже реальные съемки:

Посмотреть эту публикацию в Instagram kirbyjenner 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Что ж, поздравляем Кирби с невероятным успехом! Надеемся, что его роль в реалити на платформе Quibi будет такой же яркой и самобытной, как и его фото.

Фото – @kirbyjenner

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