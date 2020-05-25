«Кирби Дженнер»: Кендалл Дженнер снимает сериал о своем брате-близнеце
Юмористическая Instagram-страничка Кирби Дженнер привела блогера в реальное шоу Кардашьян! в 2015 году парень провозгласил себя братом-близнецом Кендалл и влюбил в себя более миллиона людей с помощью «семейных фото» со знаменитой сестричкой.
Спустя годы Кендалл Дженнер признала своего брата-близнеца! Более того, она стала продюсером одноименного реалити имени Кирби Дженнер! Сложно представить эмоции блоггера, когда он узнал все новости сразу.
Сейчас Кирби позирует с мамой Кардашьян для обложек глянцевых журналов и снимается в тизерах нового проекта, но еще пару лет назад он добавлял себя с помощью фотошопа на фото «родственников». Эти «семейный фото» на красных дорожках, фотосессиях и в быту были настолько реалистичными, что сделали парня очень популярным. Смотрите сами, вот пародия:
И уже реальные съемки:
Что ж, поздравляем Кирби с невероятным успехом! Надеемся, что его роль в реалити на платформе Quibi будет такой же яркой и самобытной, как и его фото.
Фото – @kirbyjenner
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