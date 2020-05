Теперь реалити-шоу о крейзи семье можно смотреть на стриминговом сервисе

Не прошло и 20 сезонов (а всего 18), как Netflix решил приобрести права на трансляцию реалити «Семейство Кардашьян». Об этом сообщает представительство стримингового сервиса в Великобритании и Ирландии.

Unexpected news for fans of bootcut jeans: S1 and 2 of Keeping Up with the Kardashians will be on Netflix from 1 June. pic.twitter.com/HWZhHwLWbD

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) May 6, 2020