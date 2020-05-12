Теперь реалити-шоу о крейзи семье можно смотреть на стриминговом сервисе

Не прошло и 20 сезонов (а всего 18), как Netflix решил приобрести права на трансляцию реалити «Семейство Кардашьян». Об этом сообщает представительство стримингового сервиса в Великобритании и Ирландии.

Unexpected news for fans of bootcut jeans: S1 and 2 of Keeping Up with the Kardashians will be on Netflix from 1 June. pic.twitter.com/HWZhHwLWbD — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) May 6, 2020

Начиная с 1 июня 2020 на платформе Netflix будет доступно первые два сезона «Семейства Кардашьян». Теперь можно просмотреть, как Ким Кардашьян, Кайли и Кендал Дженнер получали свою популярность и любовь зрителей.

Если шоу будет популярным на Netflix, стриминговий сервис возможно начнет добавлять и другие эпизоды популярного американского реалити.

Фото: Getty Images

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