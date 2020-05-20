Один из сыновей испытывал трудности с адаптацией к жизни дома

Популярная певица Sia впервые стала мамой. В возрасте 44 лет артистка усыновила двух 18-летних парней. Недавно она рассказала о своих детях в интервью SiriusXM The Morning Mash Up.

– Я усыновила двух мальчиков прошлого года. Им было по 18, сейчас им по 19 Они были уже слишком взрослые для усыновления. Я люблю их, – сказала Sia.

Оказалось, что один из сыновей звезды тяжело переживает адаптацию.

– Для них обоих это сложное время, но одному это дается сложнее, чем другому. Сейчас они занимаются полезными делами, оба занялись образованием, – отметила певица.

Ранее в этом году Sia дала интервью для GQ, в котором призналась, что больше не ищет серьезных отношений. Говоря об отношениях со своим близким другом диджеем Дипло, певица рассказала, что как-то раз предложила ему «секс без обязательств». Она даже писала ему, что у нее нет времени на отношения и решила остаться одинокой. Это было уже после усыновления одного из мальчиков.

Фото: Getty Images

Читай также:

Она возвращается! «Блондинка в законе 3» с Риз Уизерспун в главной роли

ALEKSEEV представил новый сингл «Ревность»: Слушаем!