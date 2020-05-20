18 мая артисту исполнилось 27 лет, и он сделал себе и своим фанам подарок: выпустил в этот день новую песню

Представлять песни в свой День рождения для ALEKSEEV – традиция. Обычно он проводит этот день на сцене, но в силу обстоятельств в этом году концерт состоялся в Instagram-аккаунте певца. Такого концерта в творчестве артиста еще не было! Зрители услышали песни, которые очень редко звучат на живых выступлениях ALEKSEEV.

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– Для меня день рождения – это повод встретиться с поклонниками и моими родными людьми. Я почти каждый год встречаю этот день на сцене, выпускаю новые песни. В этом году мы подготовили онлайн-концерт, – рассказал ALEKSEEV.

Главный месседж нового сингла «Ревность»: «Не мешай свою ревность с моей любовью»:

– Ревность – хорошо или плохо? – делится ALEKSEEV размышлениями. – Как минимум легкомысленно, если мы говорим о таком большом чувстве, как любовь! Не мешайте ее проявлению, когда это нужно, но не давайте ей главную роль на пути к большому счастью. Это всего лишь контрастный эпизод в вашей совместной истории, не придавайте ему большого значения.

Текст (слова) песни ALEKSEEV – Ревность

Одеваю сердце по погоде, на дожди.

Твои слезы ливнем, это осень, по среди весны.

Ты взглядом, взглядом, я рядом, рядом.

Любил за нежность, прости за честность.

Я рядом, рядом, ты взглядом, взглядом

Не отпускаю, и так скучаю.

Припев:

Не мешай, свою ревность с моей любовью. Еще love you.

Не мешай, я танцую, пока я помню. Еще люблю.

Думали напрасно – это карма, падать вниз.

Вместе до луны, но не обратно, кружись, кружись, кружись.

Ты взглядом, взглядом, я рядом, рядом.

Любил за нежность, прости за честность.

Я рядом, рядом, ты взглядом, взглядом

Не отпускаю, и так скучаю.

Припев:

Не мешай, свою ревность с моей любовью. Еще love you.

Не мешай, я танцую, пока я помню. Еще люблю.

Как мне себя понять ты объясни

Лучше отдать чем взять, так забери

Ты словно лед, я растоплю, пока люблю