Пандемия коронавируса скорректировала дату главного кинособытия мира

Церемонию «Оскар-2021» могут отложить или даже перенести на следующий год. Об этом пишет издание Variety со ссылкой на инсайдера.

Пока масштабный кинозахид запланировано на 28 февраля 2021 года. Но, по сообщению одного из сотрудников Киноакадемии, из-за пандемии коронавируса даты проведения церемонии возможно придется изменить. Главная причина – вирус повлиял не только на прокат готовых лент, но и производство новых фильмов.

Окончательно решение еще не приняли. Телеканал АВС, который обычно транслирует церемонию вживую, отметил, что его дата пока не менялась.

Напомним, что недавно организаторы «Оскара» изменили правила представления фильмов на номинации из-за пандемии коронавируса. Так, претендовать на премию смогут фильмы, которые не находились в прокате, а были показаны на стримингових платформах онлайн.

Фото: Getty Images

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