Артист удивил Европу своим выступлением на Eurovision Home Concerts

Прошло уже два года с момента участия MÉLOVIN на «Евровидении». Но Европа никак не может забыть его крутой конкурсный сингл «Under the Ladder». Именно поэтому организаторы «Евровидения» пригласили MÉLOVIN спеть свою конкурсную песню на международном проекта Eurovision Home Concerts. В этом году его устроили вместо самого песенного конкурса, чтобы поддержать Европу в непростое время пандемии коронавируса. Серия онлайн-концертов собрала вместе участников «Евровидения-2020», а также ярких представителей конкурса прошлых лет.

Артист MÉLOVIN принял участие в одном из концертов онлайн-Евровидения, который состоялся 15 мая в 18:00 на официальном Youtube-канале конкурса.

MÉLOVIN вживую исполнил свою авторскую песню «Under the Ladder», с которой выступал на «Евровидении-2018» и авторскую обработку на песню «Rise Like a Phoenix» от Conchita Wurst. Артист со своими музыкантами сыграли вживую акустические варианты этих композиций. Поскольку концерт проходил в условиях карантина, каждый музыкант исполнял свою партию трека дома. Выступление артиста в рамках международного проекта Евровидение “Eurovision Home Concerts» посмотрели тысячи европейцев.

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