Новый каналG.spaceШОУМАНИЯКрутой фотограф: Джейсон Стэтхэм снял свою жену для глянца (ФОТО)

Крутой фотограф: Джейсон Стэтхэм снял свою жену для глянца (ФОТО)

Селебрити попробовал себя в новом амплуа

Американский актер Джейсон Стэтхэм выступил фотографом в фотосессии своей жены Рози Хантингтон-Уайтли для глянцевого журнала. Снимки от 52-летнего красавчика появились в издании Allure.

Новыми достижениями своего звездного мужа Рози Хантингтон-Уайтли поделилась в своем Instagram.

«Мой любимый сфотографировал меня у нас дома для Allure», – подписала яркие фото модель.

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На снимках 33-летняя Рози позирует в брюках австралийского бренда Anna Quan и топе Goldsign. Также вместе с ней снялся и ее маленький сынишка. В комментариях Роузи добавила, что сама делала себе макияж и прическу.

Фото: Getty Images

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