Любимец украинских женщин певец Олег Винник представил видеоработу «Безумная любовь».

Смотрите клип Олег Винник – «Безумная любовь»:

В клипе «Безумная любовь» показана история о том, что у каждого человека есть свой путь. Временами на этом пути встречаются разные люди, интриги и соблазны.

– В современном мире очень много амбиций, от которых, к сожалению, страдает любовь. Песня «Безумная Любовь» о наших чувствах и действиях. Часто забывая, что счастье находится внутри нас, и отправляясь на его поиски, мы начинаем творить безумные вещи. Мне бы хотелось, чтобы мы не искали любовь, а отдавали ее, – отмечает Олег Винник.

Режиссером клипа «Безумная любовь» выступила Катя Царик. По ее задумке, перед зрителем открывается бесконечный лабиринт, в центре которого находится заточенная в хрустальное сердце девушка. К ней стремится Олег Винник, которого пытаются соблазнить разные девушки, устраняя друг друга всевозможными кознями и хитростями.

– Клип очень ироничный, потому что Олег любит посмеяться и поиронизировать над собой и на тему своей популярности. Но суть его заключается в том, что на пути к той единственной, чистой и искренней любви всегда встречаются трудности и перипетии, – комментирует идею видеоработы Катя Царик.

Напомним, что впервые песня «Безумная Любовь» была презентована в ноябре во время грандиозного концерта Олега Винника в столичном Дворце спорта.

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