Эмма Стоун тайно вышла замуж?

Похоже, что во время карантина звезда нашла способ официально оформить отношения

Из-за пандемии коронавируса многим парам пришлось перенести свадебные планы. В перечень таких попала и актриса Эмма Стоун и ее жених Дэйв Маккари. Во время карантина они сообщили, что переносят свою свадьбу. Но после этого заявления фанаты заметили обручальное кольцо на пальце Эммы Стоун.

So… are we all thinking about this or is it just me???? ???? pic.twitter.com/4jnpdFYsX4 — best of emma stone (@badpostestone) May 5, 2020

Похоже, что с официальной частью влюбленные справились еще до карантина или даже во время него. Во время интервью для шоу «Hello Sunshine» на руке Эммы было кольцо, после чего ее поклонники заподозрили о тайной свадьбе. Об этом сообщает US Weekly.

Подогрела слухи и сама Стоун, которая намекнула на свой статус жены. В разговоре с доктором Гарольдом Коплевичем девушка поинтересовалась, как стресс меняет отношения между супругами. Специалист ответил, что такое положение действительно может влиять на взаимопонимание влюбленных, однако если девушка вышла замуж за озабоченного мужчины это никогда не прекратится. На что Стоун, в свою очередь, отметила: «К счастью, я этого не сделала».

Фото: Getty Images

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