Эмма Стоун тайно вышла замуж?

Похоже, что во время карантина звезда нашла способ официально оформить отношения

Из-за пандемии коронавируса многим парам пришлось перенести свадебные планы. В перечень таких попала и актриса Эмма Стоун и ее жених Дэйв Маккари. Во время карантина они сообщили, что переносят свою свадьбу. Но после этого заявления фанаты заметили обручальное кольцо на пальце Эммы Стоун.

So… are we all thinking about this or is it just me???? ???? pic.twitter.com/4jnpdFYsX4

— best of emma stone (@badpostestone) May 5, 2020