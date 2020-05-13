Горячая штучка: 61-летняя Мадонна похвасталась пышной попкой (ФОТО)
Артистка показывает, как круто можно выглядеть и на седьмом десятке
Американская поп-певица Мадонна опубликовала новые сексуальные снимки в одном белье. Таким смелым аутфит селебрити зявила, что собирается заняться восстановительным лечением после операции по удалению хряща.
«Наконец я пройду восстановительное лечение после операции по удалению хряща! Я бы прыгала вверх и вниз, если бы могла после восьми месяцев боли! Пожелайте мне удачи! » – поделилась Мадонна.
На снимках певица предстала в сексуальном черном боди, а также в откровенном белье. Оба фото звезда сделала сама. Стоит отметить, что в свои 61 фигура Мадонны выглядит идеально. Подкачанные худые ручки, стройная талия тапопа не хуже, чем у Ким Кардашьян.
Фото: Getty Images
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