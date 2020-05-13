Артистка показывает, как круто можно выглядеть и на седьмом десятке

Американская поп-певица Мадонна опубликовала новые сексуальные снимки в одном белье. Таким смелым аутфит селебрити зявила, что собирается заняться восстановительным лечением после операции по удалению хряща.

«Наконец я пройду восстановительное лечение после операции по удалению хряща! Я бы прыгала вверх и вниз, если бы могла после восьми месяцев боли! Пожелайте мне удачи! » – поделилась Мадонна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram madonna 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

На снимках певица предстала в сексуальном черном боди, а также в откровенном белье. Оба фото звезда сделала сама. Стоит отметить, что в свои 61 фигура Мадонны выглядит идеально. Подкачанные худые ручки, стройная талия тапопа не хуже, чем у Ким Кардашьян.

Фото: Getty Images

Читай также:

«Ти знов попав»: DZIDZIO и Оля Цибульская показали новые страсти в клипе «Киця»

Чилдрен Кинофест состоится онлайн. Как посмотреть мировые шедевры?