Артисты выпустили новый совместное видео после трех лет молчания

До сих пор напеваешь хит «Чекаю. Цьом» от DZIDZIO и Оли Цыбульской? А с момента прмьеры прошло уже более трех лет! Именно через этот трек начали распространяться слухи о модливого романа между певцами. Но украински звезды отказались что-либо комментировать.

Смотрите клип DZIDZIO & Оля Цибульська – «Киця»:

И вот DZIDZIO и Оля Цибульская выпускают дуэтный клип на песню «Киця», из-за которой снова зарождаются сомнения. Селебрити говорят «мяу» и просят читать между строк.

– В клипе есть сцена, где я обольстительно танцую, заигрывая с Дзидзьо. Накануне съемок мои стилисты выбрали столь откровенный образ для танца, что пришлось переодеться в халат Дзидзьо. Зато оба остались довольны. И Миша не волновался, – поделилась Оля Цибульская эксклюзивно с Новым каналом.

Дуэт проговорился, что клип снимать они не собирались. Идея появилась, когда оба сидели в телефонах. DZIDZIO показал Цибульской видео, которое его смартфон сам смонтировал из кадров, на которых он тайком снимал Олю, пока та не догадывалась.

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