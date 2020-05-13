Чилдрен Кинофест состоится онлайн. Как посмотреть мировые шедевры?

С 29 мая по 7 июня состоится Чилдрен Кинофест – украинский фестиваль, который 7 лет подряд бесплатно знакомит детей с новейшими европейскими лентами и с мировой киноклассикой.

В связи с пандемией коронавируса организаторы события приняли решение впервые провести Кинофестиваль онлайн. Все показы состоятся на www.childrenkinofest.com бесплатно по предварительной регистрации на сайте. Почетным послом фестиваля в 2020 году стал музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк.

Во время Чилдрен Кинофест произойдет много интересных событий. По традиции, в конкурсную программу вошло семь фильмов для зрителей от 4 лет, отобранных на крупнейших европейских кинофорумах. Победителя фестиваля определяет его аудитория. После просмотра фильмов зрителям предложат оценить свои впечатления.

Украину представит фантастическая приключенческая лента «Фокстер & Макс» Анатолия Матешко. Главный герой фильма, двенадцатилетний школьник Макс находит баллончик с нанокрасками, и рисует граффити собаки. Неожиданно рисунок оживает и превращается в пса-наноробота с супервозможностями.

Для старшей аудитории предлагается яркое путешествие на рок-фестиваль в Норвегии – с подростками-героями роуд-муви «Лос Бандо». Работа претендовала на получение «Хрустального медведя» как лучший художественный фильм для юношества на Берлинском кинофестивале.

Также в рамках фестиваля покажут два анимационных фильма. Маленьких зрителей ждет «Сипсик – кукла-друг» – экранизация знаменитой серии рассказов, которая стала символом детской литературы Эстонии. «Гол!» – лента, созданная в лучших традициях британской анимации, о маленьком кротике, который мечтает стать футболистом, а не шахтером, как все его родственники.

В программу вошли немецкое фэнтези «Тим Талер, или Проданный смех», австралийский семейный фильм «Мой друг мистер Персиваль» и голландско-немецкая драма «Салон красоты Роми».

Специальным событием ко Дню защиты детей (1 июня), организованной фестивалем совместно с Новым каналом, станет онлайн-премьера победителя Чилдрен кинофестиваля прошлого года – анимационного фэнтези «Украденная принцесса» Олега Маламужа.

Популярная украинская лента рассказывает историю дочери киевского князя, похищенной злым колдуном, и странствующего музыканта, который пытается ее спасти. Роли в фильме озвучили Алексей Завгородний, Надя Дорофеева, Сергей Притула, Юрий Горбунов и посол Чилдрен кинофестиваля 2019 Олег «Фагот» Михайлюта. Фильм можно посмотреть бесплатно на сайте фестиваля с 1 по 7 июня включительно и на Youtube Нового канала.

Ретроспективным показом Чилдрен Кинофест станет подборка фильмов Жоржа Мельеса – одного из основателей мирового кинематографа, первого в истории автора спецэффектов и монтажных фокусов.

Еще киноманов ждет Конкурс детских фильмов. По традиции, победителей определят жюри украинских кинематографистов – продюсер и директор Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, звезда сериала «Первые ласточки» актер Максим Самчик и аниматор Олег Маламуж, автор фильма «Украденная принцесса». Зрителям показа детских короткометражных фильмов предложат проголосовать онлайн и выбрать победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». Авторы лучшего фильма в этой категории получат 10 000 гривен. Финалисты будут объявлены 19 мая.

Показы конкурсной программы состоятся в течение 7 дней, просмотреть их можно в любое удобное время. Фильм-ретроспектива и работы финалистов конкурса детских короткометражных фильмов, которые входят в состав внеконкурсной программы, будут доступны для просмотра как спецсобытия по расписанию – в течение одного дня.