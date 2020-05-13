Новый каналG.spaceШОУМАНИЯНастоящая грация: Dior запустили онлайн-уроки балета

Настоящая грация: Dior запустили онлайн-уроки балета

Теперь каждый желающий может попробовать станцевать элегантные па

Французский дом мод Dior запустил виртуальные уроки балета. Найти их и попытаться стать на пуанты можно на официальном YouTube-канале бренда.

Курс состоит всего из трех видеороликов. Уроки преподают ведущие специалисты Парижской оперы – хореограф Себастьен Берто и солисты Жермен Луве и Элеонора Аббаньато, а также звезда мирового балета Фридемана Фогель.

Запустить уроки балета Dior решили не только из-за карантина. На самом деле, таким образом бренд напоминает о своей связи с хореографией. Основатель дома Кристиан Диор создавал костюмы для балета Ролана Пети Treize Danses, а Мария Грация Кьюри не раз вдохновлялась танцами при создании коллекций.

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