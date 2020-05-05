Украинская певица Наталка Карпа презентует первый сингл после рождения дочери. Песню «Долею поцілована» артистка посвящает именно маленькой красавице.

Слушать новую песню Наталка Карпа – Долею поцілована онлайн:

– Это моя история любви, мои эмоции, которые я вложила в песню. Это история одной любви, счастливой любви. Песню я несла с собой и писала, переживала в течение всего этого времени и теперь готова представить ее своим слушателям. Слова песни, которые вы услышите, надеюсь знакомые каждому из вас, кто хотя бы раз в жизни любил. В песне описываются те эмоции, которые невозможно передать словами, но я все же постаралась донести их до вас. Верю, что песня откликнется в сердцах ваших. Возможно, для кого-то тоже станет своеобразным символом уже вашим чувствам, – поделилась Наталка Карпа эксклюзивно с Новым каналом.

«Долею поцілована» – новый сингл от авторов Александра Коржа и Наны Ковалевой. Это уже третья их совместная работа. Звуковую окраску Наталка Карпа отдала в надежные руки уже родного саундпродюсера Андрея Бакуна.

– Записывали мой вокал, когда я была на седьмом месяце беременности. А доработали трек, когда дочери исполнился четвертый месяц. Еще находясь в роддоме, я написала несколько строк для себя, но потом решила, что хочу их добавить именно к этой песне. Однако, будут они только в видео версии. Словом, скоро увидите. Ведь и видео работа также готовится к премьере, – заинтриговала певица.

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